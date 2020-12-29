شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات غنائية تركية في ليبيا بحضور قيادات الإخوان والان نبدء بالتفاصيل
بدوره نشر الفنان التركي إيسات كاباكلي عبر حسابه في «فيسبوك» صورته حاملا بندقية داخل مطار معيتيقة بعد مشاركته في الحفل، وكشفت مواقع إخبارية ليبية أن الحفل الغنائي حضره عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التابعين لحكومة الوفاق.
كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد هدد بأن بلاده ستعتبر قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر «أهدافا مشروعة»، إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
على صعيد متصل، صرح المتحدث باسم وزارة خارجية الوفاق محمد القبلاوي أمس الإثنين بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصل هاتفيا بوزير الخارجية المفوض بالوفاق محمد الطاهر سيالة لبحث الملف الليبي ودعم الاستقرار. وأشار إلى أن شكري أثنى خلال الاتصال على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس، مؤكدا استمرار التعاون بين الجانبين، وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.
كان وفد مصري قد زار ليبيا الأحد والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي إلى العاصمة طرابلس.
وشدد الوفد المصري على ضرورة الالتزام بقرار اتفاق جنيف الأخير بوقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات اللجنة العسكرية (5+5) من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.
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