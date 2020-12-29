شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الإسرائيلية الجديدة قد تكتب نهاية مسيرة «نتنياهو» والان نبدء بالتفاصيل

تساءلت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عمّا إذا كان حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات جديدة والتمرد داخل حزب الليكود الحاكم، أمورًا قد تكتب كلمة النهاية لمسيرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب تقرير لـ «نيري زيلبر»، وهو زميل مساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن السبب المباشر لحل الكنيست هو فشل الحكومة في إقرار ميزانية الدولة، الأمر الذي أدى بموجب القانون إلى انتخابات جديدة.

وتابع التقرير: لكن وفقًا للمحللين، فإن السبب الحقيقي وراء سقوط الحكومة هو عدم رغبة نتنياهو في التنازل عن رئاسة الوزراء لشريكه في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس، زعيم حزب «أزرق أبيض»، في نوفمبر 2021، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

وأردف التقرير: وفقًا لتفاصيل الاتفاق، كان السبيل الوحيد لنتنياهو لإلغاء شراكته مع غانتس، وعدم التنازل عن منصب رئيس الوزراء هو عدم تمرير الميزانية.

رشاوى وفساد

وأضاف: يُعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو يسعى إلى أغلبية برلمانية جديدة من شأنها تأجيل أو إيقاف الإجراءات الجنائية ضده في سلسلة من تهم الرشوة والفساد.

ونقل التقرير عن يوهانان بليسنر، رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية، قوله للمجلة: هدف نتنياهو هو البقاء في السلطة طوال فترة محاكمته، الأزمة السياسية لن تنتهي حتى يتم استبدال نتنياهو أو ينجح في محاولته لوقف المحاكمة.

ومضى التقرير يقول: على ما يبدو فإن نتنياهو بتلك المناورة يتراجع عن الوعود التي قطعها في وقت سابق من هذا العام عند تشكيل «حكومة الطوارئ» مع غانتس، لمعالجة التداعيات الاقتصادية والصحية لوباء فيروس كورونا.

حيل وخدع

وأضاف: تعهد نتنياهو في مارس الماضي خلال مناشدة عبر التلفزيون لغانتس حثَّه فيها على الوحدة بعد انتخابات ثالثة غير حاسمة في غضون 15 شهرًا، بأنه لن تكون هناك حيل ولن تكون هناك خدع.

وأردف: حينها قبل غانتس العرض، متراجعًا عن وعده الانتخابي الأساسي بعدم الانضمام إلى حكومة مع نتنياهو، لكن شراكتهما بدأت تتفكك بسرعة، مع انتهاك نتنياهو روح ونص الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن كبار الوزراء في الليكود شوّهوا سمعة غانتس، وأكدوا أن لن يتناوب على منصب رئيس الوزراء في منتصف فترة ولاية الحكومة، بغض النظر عمّا تم الاتفاق عليه.

ونوّه بأن نتنياهو كتم عن غانتس ونائبه الرئيسي، وزير الخارجية غابي أشكنازي، التطورات الرئيسية، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع التي أُبرمت مع العديد من الدول العربية في الأشهر الأخيرة.

أزمة ائتلافية

وأضاف: كان قد تم تفادي أزمة ائتلافية بشأن الموافقة على الميزانية بصعوبة، ومعها انتخابات مبكرة، في أواخر الصيف فقط، من خلال حل وسط أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار لمدة 3 أشهر.

ومضى يقول: يواجه نتنياهو العديد من التحديات قبل هذه الانتخابات الرابعة منذ أبريل 2019، أهمها مشاكله القانونية، ووجود رئيس أقل دعمًا في البيت الأبيض اعتبارًا من الشهر المقبل، وركود عميق بسبب قيود فيروس كورونا المستمرة، ومع ذلك يبدي الزعيم الإسرائيلي الثقة.

وأشار إلى أنه رغم تقدم حزبه في استطلاعات الرأي، وأنه لا يزال يُنظر إليه شخصيًّا على أنه المرشح الأنسب لرئاسة الوزراء، فإن التمرد داخل الليكود سيجعل من الصعب على نتنياهو الفوز هذه المرة، مما يزيد من احتمال تشكيل ائتلاف حاكم بديل دونه.

انشقاقات عدة

ونبّه التقرير إلى انشقاق جدعون سار، وهو سياسي شهير وناقد لنتنياهو، عن الليكود في وقت سابق من هذا الشهر، وشكّل حزبه الخاص «الأمل الجديد»، مما أدى إلى عدة انشقاقات أخرى.

ولفت إلى أن حلفاء آخرين سابقين لنتنياهو - مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، وكلاهما وزير دفاع سابق - سيشنون هجومًا على الليكود.

ونقل عن مصدر كبير في المعارضة قوله: اليمين ممزق كما لم يحدث من قبل، هناك فوضى كاملة في النظام، وكتلة نتنياهو من الأحزاب، باستثناء الأرثوذكس المتطرفين، لم تعد موجودة.

وأضاف التقرير: من المتوقع أن يعاقب ناخبو اليسار والوسط حزبي «أزرق أبيض» و«العمل»؛ لانتهاكهما الوعود الانتخابية والانضمام إلى ائتلاف نتنياهو. لكن حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، لا يزال قويًا، ويقود معسكر يسار الوسط، ويمكن أن ينضم إلى الفصائل اليمينية لإطاحة نتنياهو.

ونقل عن المصدر المعارض قوله: الحكومة التي يرغب معظم الناس في رؤيتها هي ائتلاف بين لابيد، سار، ليبرمان، وبينيت.

إنهم يتعاونون ويعملون معًا بشكل جيد، ويتفقون على أشياء كثيرة، وحتى الأشياء التي لا يتفقون عليها يجدون طرقًا لحلها، حينها ستؤول رئاسة الوزراء إلى رئيس أكبر حزب، بشرط وجود فجوة حقيقية في المقاعد.

ولفت التقرير إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع حتى تتشكل تحالفات حقيقية للمعركة الانتخابية.

شخصيات جديدة

وأضاف: توجد اقتراحات بشخصيات جديدة للمشهد السياسي، مثل رئيس بلدية تل أبيب القديم، رون هولداي، أو غادي إيزنكوت، رئيس أركان الجيش المتقاعد حديثًا.

وأردف: قد تنقسم القائمة المشتركة - وهي عبارة عن دمج لأربعة فصائل سياسية عربية إسرائيلية - مرة أخرى بعد فوزها بثالث أكبر عدد من المقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، وهذا أيضًا بمثابة سؤال مفتوح حول ما إذا كان «أزرق أبيض» سيبقى، وما إذا كان غانتس سيستمر في الحياة السياسية.

ونقل التقرير عن تال شاليف، مراسل «والا نيوز»، قوله: ستكون الخريطة التي نراها اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي ستكون في نهاية الانتخابات، فالأصوات التي تظهر في استطلاعات الرأي مع الأحزاب اليمينية يمكن أن تعود إلى اليسار إذا كانت هناك منصات صحيحة.

وتابع شاليف بقوله: الشائع أن نتنياهو في ورطة بسبب أرقام الاستطلاع الحالية وبسبب سار، لكن كرئيس للوزراء لديه سيطرة كاملة على أجندة الحملة، وما حدث العام الماضي مع نقض غانتس قسمه بعدم الجلوس مع نتنياهو، يجب أن يكون ضوء تحذير فيما يتعلق بالوعود التي قطعها السياسيون الإسرائيليون.