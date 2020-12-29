شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين موسكو وصوفيا بعد طرد دبلوماسي روسي والان نبدء بالتفاصيل
وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.
وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر، أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة غير مرغوب به، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة بين موسكو وصوفيا بعد طرد دبلوماسي روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.