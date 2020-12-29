شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين موسكو وصوفيا بعد طرد دبلوماسي روسي والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، سفير بلغاريا في موسكو، أتاناس كرستين، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من العاصمة البلغارية صوفيا، وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن السفير البلغاري، زار في وقت سابق من أمس مبنى الخارجية الواقع في ساحة سمولينسكايا، حيث استمرت محادثته في وزارة الخارجية الروسية أقل من نصف ساعة، امتنع عقبها السفير عن التعليق.

وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.

وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر، أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة غير مرغوب به، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.