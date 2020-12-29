تقارير عن تحرك غواصة إسرائيلية باتجاه الخليج تقلق إيران

أظهرت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، قلقاً وحذرت من تجاوز «خطوط حمر» متعلقة بأمنها، وذلك بعد تقارير صحافية عن تحركات لغواصة إسرائيلية باتجاه المنطقة، وشددت على أنها ستدافع عن نفسها ضد أي «مغامرة» قد تقدم عليها إدارة دونالد ترمب في أيامها الأخيرة.

وأعلنت البحرية الأميركية الأسبوع الماضي، أن غواصة نووية أبحرت في مضيق هرمز، في خطوة اعتبرت عرضاً للقوة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق.

وبعيد ذلك، نقلت تقارير صحافية أجنبية عن وسائل إعلام اسرائيلية، أنباء عن تحرك غواصة إسرائيلية باتجاه إلى الخليج أيضا.

الى ذلك تم نشر الغواصة النووية «يو إس إس جورجيا» في منطقة عمل الأسطول البحري الخامس في الخليج، بهدف دعم العمليات البحرية، ولضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة الوسطى التي تربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادي وغرب المحيط الهندي «المهمة للتجارة العالمية».

كما أكدت البحرية الأميركية أن إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الحلفاء، والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد في أي وقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم رداً على سؤال بشأن هذه التقارير: «يدرك الجميع سياسات إيران في مجال الأمن والدفاع الوطني، ويعرفون جيداً إلى أي حد سيكون الخطر مرتفعاً في حال أرادوا تجاوز الخطوط الحمر لإيران».