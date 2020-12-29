صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانين، إنه تم تفعيل الإنذار قبل قليل، بسبب رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان البيان الأول قال إنه: "تم تفعيل صافرات الإنذار في معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، ويتم حاليا فحص التفاصيل".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم رصد قذيفة صاروخية سقطت في حدود قطاع غزة بعد إطلاقها.



وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها صافرات الإنذار في غلاف غزة في غضون أسبوع.

كانت إسرائيل حذرت في الأسابيع الأخيرة من مغبة تنفيذ أي هجمات من قطاع غزة أو سوريا أو لبنان أو إيران.