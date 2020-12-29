مقتل 7 مدنيين في انفجار لغم جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي ٧ أشخاص مصرعهم، مساء الإثنين، إثر تفجير لغم أرضي في سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية، بأن السيارة غادرت من مدينة كسمايو مركز المحافظة في ولاية جوبلاند، وكانت متجهة إلى مدينة طوبلي في نفس الإقليم.

ولقي جميع من في السيارة حتفهم نجاة بحسب المصادر نفسها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وسائل الإعلام حملت مليشيات الشباب الإرهابية مسؤولية الهجوم.

وعادة ما تعتمد عناصر الحركة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة زرع الألغام كأسلوب حرب فتاك لاستهداف المدنيين والمسؤولين

من ناحية أخرى، لم تعلق السلطات بولاية جوبلاند الصومالية عن هذا الهجوم الذي أسفر عن مجزرة مروعة حتى الآن.