شكرا لقرائتكم خبر عن لفضحهم جرائم المليشيا.. حملة إرهاب حوثية ضد الناشطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت مليشيا الحوثي حملة إرهاب جديدة لملاحقة عدد من الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي في إب تتهمهم بالوقوف وراء فضح جرائم قياداتها ضد النساء والأطفال.وقال ناشطون يمنيون لـ«الخليج 365» أمس (الإثنين) إن المليشيا تلاحق تتهمهم عددا منهم بالوقوف وراء نشر قضية قتل امرأة وبيع أب طفلته بصكوك رسمية معتمدة من المليشيا، وأضافوا أن حقوقيين وناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي تلقوا تهديدات مبطنة بالتصفية والسجن من أرقام مجهولة، فيما اعتقل عدد آخر. ويتهم الحوثيون الناشطين الذين يفضحون جرائمهم بالسعي إلى تفكيك صف المليشيا والعمل لصالح الشرعية. فيما أكدت مصادر قبلية أن المليشيا تمارس ضغوطا على أسرة أحلام العشاري التي قتلت أثناء اقتحام منزلها وهي نائمة مع أطفالها الأربعة (الخميس) الماضي لإجبارها على التنازل عن القضية وإخفاء ملابساتها، وعبرت المصادر عن تخوفها من تزوير تقارير الطب الشرعي. في غضون ذلك، اعتدى مسلحون حوثيون في صنعاء على امرأة وكسروا يديها أثناء اقتحام منزلها لخطف طفلها لتجنيده بالقوة. ونشرت المرأة تسجيلاً مصوراً تشتكي فيه من جريمة اختطاف طفلها والاعتداء عليها.

وكشفت مصادر حقوقية في تعز أن المليشيا فجرت 13 منزلاً في منطقة مدارات الأسبوع الماضي. وأكدت تقارير حقوقية أنها فجرت أكثر من 816 منزلاً خلال السنوات الماضية.