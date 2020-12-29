شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الديب: معملتش 10% من الدعاية الانتخابية كلها حب الناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة نشوى الديب، إن العمل على الأرض والتواصل المباشر مع المواطنين هو مقياس أو المؤشر الرئيسى فى اختيار مرشح البرلمان، وان المواطن أصبح لديه قناعة كبيرة وأصبح لديه من الوعى ما يمكنه من اختيار من يمثله تحت القبة، لافتة:" الحملة الانتخابية بتاعتى الناس هى اللى عملتها ومن غير ما اعرفها، كم الدعاية معملتش منها 10% والناس كانت تتسابق لأنها تنتخب نشوى الديب وهذا بسبب الثقة بينى وبين المواطنين انا فى الشارع ماما نشوى عند الأطفال واخت لكل السيدات والمواطنين".

وأضافت نشوى، أن علاقتى مع الجميع جيدة، والعمل هو المقياس الأول والأخير، لافتا إلى أن تمثيل المرأة على الرغم من هذا العدد الكبير 148 إمرأة حتى الآن إلا أن عدد السيدات على المقاعد الفردية قليلة مما يتطلب ضرورة إعداد دراسة لمعرفة الأسباب الحقيقية حول عدم نجاح عدد كبير على المقاعد، وفى حال أن لم يكن الدستور نص على نسبة محددة لم نكن لنشاهد هذا التمثيل وهذا الأمر يتطلب من المرأة النزول للشارع .

وأشارت الديب، إلى أن أول طلب احاطة ستتقدم به خلال الفصل التشريعى الثانى سيكون فى موضوع تثبيت المعلمين عقود 2012 و2014، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات، أبرز وأهم المشاكل التى سيتم بدء استخدام الأدوات الرقابية فيهما، مشددة على ضرورة إعادة توزيع العاملين فى المنظومة الصحية بما يضمن تواجد مميز ومتكافئ لجميع العاملين فى الهيئات والمؤسسات والمنظومة الصحية، وأبرز التشريعات قانون هيئة تداول المعلومات، للحد من الشائعات، ومشروع قانون العمالة المنزلية لأن هناك فئة كبيرة لا يوجد لها مظلة اجتماعية أو صحية وهناك العديد من الجرائم التى تحدث فى هذا الأمر مما يستوجب ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين.