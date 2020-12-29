شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام الحسينى: الحديث عن المال السياسى لا أساس له من الصحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسام الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن المنافسة على المقاعد الفردية كانت شرسة شريفة والتواجد تحت قبة البرلمان ليس سهلا ولكن بعد مجهود وتعب، فعلى سبيل المثال دائرة بولاق الدكرور كان بها 56 مرشحا للتنافس على ثلاثة مقاعد بدائرة بولاق الدكرور، ومن لم يوفق متواجد ومشارك فى العملية الخدمية والسياسية، ونريد بناء الدولة والجميع يعمل من أجل الوطن.

وتابع:" دائما الانتخابات يلاحقها الحديث عن فكرة المال السياسى، وهذا أمر أصبح معتاد، للإساءة للصور، فبعض من لم يوفق يبدأ يطلق مثل هذه المصطلحات، الانتخابات بها مال ولكن وفقا لما أقره القانون فى إطار الدعاية الانتخابية ولم يكن هناك تجاوز كما يشير البعض، وهذا بشهادة كبرى المنظمات التى راقبت العملية الانتخابية التى تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها مصلحة مع أى طرف على حساب الأخر".

واستكمل:" الأحزاب المتواجدة على الأرض هى التى استطاعت أن تنال ثقة الجمهور، والإساءة لأى كيان بشأن المال السياسى مرفوض جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن جميع الملفات التى تخص المواطنين وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية سيكون محط اهتمام خلال الفصل التشريعى الثانى، وسيكون هناك الكثير من التيسيرات فى القانون الجديد، خاصة وأن هناك جزءا قليلا فى المنظومة المحلية تسيء للعمل والتواصل مع المواطنين".

وفيما يخص الأدوات الرقابية، قال حسام، إنه بصورة عامة الأدوات الرقابية جميعها يجب ترجمتها لخدمة المواطن، فمن الممكن أن يكون هناك تشريع جيد ولكن التنفيذ غير جيد يشعر المواطن حينها بأن القانون غير جيد، ودر النائب توصيل التشريع للمواطن كما يجب أن يكون.