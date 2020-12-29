الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
دوت صفارات الإنذار من قطاع غزة مساء أمس الإثنين.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر": "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات قبل قليل، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"
يذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ منه ليلة 25-26 ديسمبر الجاري.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" التي حملتها إسرائيل مسؤولية التصعيد.
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