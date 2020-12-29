ترامب يخسر «الإعلام المؤيد».. وتحذيرات من «انقلاب»

سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

في تحول لافت أثار اهتمام وسائل الإعلام الأميركية بشتى انتماءاتها، شنت صحيفة «نيويورك بوست» ذات التوجهات اليمينية، هجوماً ضارياً على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على خلفية رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، لتنضم بذلك إلى عددٍ من وسائل الإعلام «المحافظة» المتخلية عن ترامب بعد أن كانت من أشد مؤيديه.

وفي افتتاحية شديدة اللهجة، طالبت الصحيفة ترامب بالتوقف عن محاولاته للتشكيك في النتائج، معتبرة أن ذلك يبدو أشبه بمحاولة «التشجيع على انقلاب غير ديمقراطي»، في ضوء دعواته للأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، إلى عدم المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في جلسة يُنتظر أن يعقدها مجلسا النواب والشيوخ بعد أقل من عشرة أيام.

وتحت عنوان: «سيدي الرئيس فلتكف عن هذا الجنون: لقد خسرت الانتخابات، وإليك ما يجب أن تفعله للحفاظ على إرثك»، خاطبت الافتتاحية ترامب قائلة: «فلتتخل عن هذا الأمر برمته، من أجلك ومن أجل الوطن، فالوقت حان لإسدال الستار على هذه المهزلة السوداء»، داعية ترامب إلى عدم الإنصات للمروجين لنظريات المؤامرة، مثل المحامية سيدني باول، التي وصفتها بـ«الحماقة». كما اعتبرت الصحيفة أن طرح مستشار الأمن القومي السابق في الإدارة الحالية مايكل فلين، اقتراحاً بإعلان الأحكام العرفية للحيلولة دون تسلم بايدن منصبه، يشكل «خيانة وأمراً يدعو للشعور بالخزي والعار».

وطالبت «نيويورك بوست»، وهي أقدم صحيفة لا تزال تصدر يومياً منذ تأسيسها، ترامب بالتركيز على دعم حظوظ الجمهوريين في جولتيْ الإعادة اللتيْن تجريان في الخامس من الشهر المقبل في ولاية جورجيا، على اثنيْن من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتبار أن استحواذ الحزب الجمهوري عليهما، يكفل له السيطرة على المجلس، ويحول دون هيمنة الديمقراطيين على الكونجرس، بعد هيمنته على البيت الأبيض.

واعتبرت أن انتخابات جورجيا تمثل «لحظة بالغة الأهمية لأميركا، خلال السنوات الأربع المقبلة، فهي ستحدد ما إذا كان بايدن سيحظى بمجلس شيوخ، يوافق دون مناقشة على قراراته، أم أنه سيُواجه مجلساً يُخضِع هذه القرارات للفحص والتدقيق.

وانتقدت الصحيفة الأميركية تجاهل ترامب لتلك العملية الانتخابية شديدة الأهمية «وهوسه باليوم التالي لتلك الانتخابات، والذي سينعقد فيه الكونجرس للمصادقة على قرار المجمع الانتخابي بفوز بايدن»، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن للملياردير الجمهوري الحق في المطالبة بالتدقيق في نتائج الانتخابات، فإنه فشل حتى الآن في تقديم أي إثبات يؤيد ما يقوله عن تحقيقه النصر فيها.

وقالت بلهجة لاذعة: «لنكن واضحين، جهودك لم تُجْدِ نفعاً، فقد دفعت حملتك ثلاثة ملايين دولار، لإعادة الفرز في مقاطعتين من ولاية ويسكنسن، واتسع في نهاية المطاف، الفارق الذي خسرت به فيهما، وأما في جورجيا، أُعيد الفرز مرتين، وفي كل مرة يتبين فوز بايدن، بل إن عمليات الفرز تمت هناك يدوياً، ما يدحض أي مزاعم بشأن وجود مؤامرة للتلاعب بالأصوات».

ومع أن الصحيفة أكدت تفهمها لشعور ترامب بالغضب لخسارته الانتخابية، فقد أكدت أن مواصلته السير على دربه الحالي «مدمر». وأضافت: «نقول لك كصحيفة أيدتك ودعمتك، إن عليك توجيه غضبك إلى شيء مفيد بشكل أكبر، وذلك إذا كنت ترغب في تعزيز نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية» إلى البيت الأبيض.

ويوجب ذلك على الرئيس الأميركي الموشك على مغادرة البيت الأبيض، «التوقف عن التفكير في السادس من يناير حيث جلسة الكونجرس، والبدء في التركيز على الخامس من الشهر نفسه، موعد انتخابات جورجيا، بالنظر إلى أن فوز المرشحيْن الجمهورييْن في ذلك الاقتراع، سيمنع الرئيس المنتخب من التراجع عما أنجزته. فمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، سيستطيع الضغط على بايدن للحيلولة دون العودة إلى الاتفاق النووي الفاشل مع إيران، وسيتمكن من منعه من فتح الحدود الجنوبية للولايات المتحدة» أمام المهاجرين.

وحذرت «نيويورك بوست» من أن سيطرة الديمقراطيين على المؤسستيْن التشريعية والتنفيذية في البلاد، يهدد ترامب نفسه بـ«جلسات استماع وتحقيقات» لا نهاية لها على مدار السنوات المقبلة. وأكدت أن خسارة الجمهوريين في جورجيا يهدد إرث الرئيس الحالي، قائلة لترامب: «ستترك حزبك خارج السلطة، وسيحاول الديمقراطيون اعتبارك مجرد انحراف عن المسار، لم يستمر سوى لفترة واحدة، وأنت تساعدهم بصراحة على القيام بذلك».