الاتحاد الأوروبي يوافق على التطبيق المؤقت لـ «بريكست»

سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أمس، بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق ما بعد خروج بريطانيا من التكتل ابتداءً من أول يناير المقبل، حسبما قال متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي سيباستيان فيشر عبر «تويتر»: «وافق سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتباراً من أول يناير 2021».

وبعد أن تم إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 24 ديسمبر فقط، لم يعد هناك متسع من الوقت من أجل التصديق على الاتفاق في الوقت المناسب.

وسوف تنسحب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً. ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر، ولكن هذا لن يحدث إلا في العام الجديد، ما يجعل التطبيق المؤقت ضرورياً.

واقترحت المفوضية الأوروبية فترة تطبيق مؤقتة حتى 28 فبراير لمنح البرلمان وقتاً لدراسة الاتفاق.

وفي بيان صحفي عقب مناقشة بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، أمس، أكد البرلمان أن مثل هذا التطبيق المؤقت يجب أن يظل استثناء.

وقال البرلمان في بيان صحفي: «بروح الوحدة التي سادت خلال عملية المفاوضات، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة والفريدة، يقبل رؤساء المؤتمر تطبيقاً مؤقتاً لتخفيف الاضطرابات على المواطنين والشركات ومنع فوضى سيناريو عدم التوصل لاتفاق». وقد يتم تمديد التطبيق المؤقت حتى يصادق البرلمان على الاتفاق في مارس، بحسب البيان الصحفي.

وأعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر للاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفترة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل مع بداية العام الجديد.

وأعلنت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، أن مجلس الوزراء برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل اتفق في مؤتمر عبر الهاتف على التقدير الإيجابي للاتفاق، وقالت إن ألمانيا بمقدورها الموافقة على الاتفاق وستفعل هذا في المجلس الأوروبي.