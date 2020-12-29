فرنسا ترصد 2960 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة الفرنسية 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 8822 إصابة الأحد.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الوزراء الوضع المتعلق بالجائحة يوم الأربعاء، حيث يثير ارتفاع آخر في معدلات الإصابة مخاوف من فرض العزل العام للمرة الثالثة.

وذكرت الوزارة، الاثنين، أنها سجلت 363 وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 63109.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونين و562646 إصابة وذلك في خامس أكبر حصيلة إصابات بالعالم.