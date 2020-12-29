اغتصاب تلميذة من طرف عشريني بالعرائش.. وحقوقي: التلميذة تعيش وضعا نفسيا صعبا

اتهمت طفلة قاصر، لا يتجاوز عمرها 17 سنة، تدرس في إحدى الثانويات، بمدينة العرائش، شاب عشريني في نفس المدينة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكشف محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع ” اليوم 24″، أن المتهم بالاغتصاب، أوقفته المصالح الأمنية، قبل أيام، وهو الآن قيد الاعتقال في السجن المحلي في مدينة طنجة.

وأوضح المتحدث نفسه، أن القاصر تتهم الشاب العشريني، باغتصابها، والاعتداء عليها جنسيا، داخل منزله، حيث أكدت الشهادات الطبية أن القاصر تعرضت فعلا إلى الاعتداء.

وأشار بلميهيدي، إلى أن الشابة توقفت عن الدراسة، وتعيش وضعا نفسيا صعبا، لاسيما وأنها من أسرة محافظة، مبرزا أنها تطالب العدالة بإنصافها.

وكشف المتحدث نفسه، الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تتوفر على أدلة تقضي بتورط المتهم.