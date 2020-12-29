محامون مغاربة يرفعون دعوى قضائية لإسقاط قرارات “التطبيع مع إسرائيل”

على خلفية عودة العلاقات الديبلوماسية المغربية مع إسرائيل، تقدم محامون مغاربة، صباح اليوم الإثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة النقض بالرباط، نيابة عن خالد السفياني، وبهدف “الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع إسرائيل”.

وتتكون هيئة دفاع السفياني، أساسا من النقباء عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة.

وأوضح المحامون، في بلاغ لهم، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنهم “تقدموا بملتمس بمحكمة النقض، يدعو إلى إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

وانتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم بن بركة يرافقهم خالد السفياني، والعربي فانيدي والمهدي السفياني، ووبحضور كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، والكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عزيز هناوي.