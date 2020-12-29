الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2020

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة، اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2020.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه على إثر انتهاء أشغال اللجان المكلفة بالقراءة والتقييم، تعلن عن النتائج النهائية للجائزة، التي منحت في صنف الشعر للسيد محمد عنيبة الحمري عن ديوانه “ترتوي بنجيع القصيد” الصادر عن دار القرويين.

ومنحت جائزة السرد للسيد شعيب حليفي عن روايته “لا تنس ما تقول” الصادرة عن منشورات القلم المغربي، فيما آلت جائزة العلوم الإنسانية للسيد المصطفى بوعزيز عن كتابه “الوطنيون المغاربة في القرن العشرين 1873-1999” (في جزأين) الصادر عن دار أفريقيا الشرق.

وعادت جائزة العلوم الاجتماعية الحبيب استاتي زين الدين عن كتابه “الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة.

وتم منح جائزة الدراسات الأدبية والفنية واللغوية للسيد عبد الرحمن التمارة عن كتابه “الممكن والمتخيل: المرجعية السياسية في الرواية” الصادر عن دار كنوز المعرفة بالأردن.

وفي صنف الترجمة، فاز بالجائزة مناصفة كل من حسن أميلي وعبد الرزاق العسري عن ترجمتهما لكتاب “الرباط وجهتها” من تأليف البعثة العلمية الفرنسية الصادر عن دار أبي رقراق، وكذا عبد الرحيم حزل عن ترجمته لكتاب “الدار البيضاء من النشأة إلى 1914” لكاتبه أندريه آدم الصادرة عن دار الأمان.

أما جائزة الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، فقد عادت إلى رشيد لعبدلوي عن كتابه “في اللسانيات الأمازيغية: السمات وبناء الجملة” الصادر عن دار أبي رقراق، فيما نال السيد عبد الله المناني جائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي عن كتابه “كرا ن أيمولا زك أومارك نم” (بعض من الضلال من أشواقك) الصادر عن المطبعة المركزية لسوس. وآلت جائزة الكتاب الموجه للطفل والشباب للسيد عبد الله درقاوي عن قصة “وتستمر الحياة” الصادرة عن مطبعة بلال.

وترأس أشغال لجان القراءة والتقييم، هذه السنة، عبد الإله بلقزيز، فيما أسندت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من لطيفة المسكيني (صنف الشعر)، ومحمد أديوان (صنف السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل والشباب)، وعبد الغني منديب (صنف العلوم الاجتماعية)، ومحمد الشيخ (صنف العلوم الإنسانية)، ونوال بنبراهيم (صنف الدراسات الأدبية والفنية واللغوية والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، وخالد بن الصغير (صنف الترجمة).

يشار إلى أن عدد الكتب المرشحة لجائزة المغرب للكتاب لدورة 2020 بلغ 222 مؤلفا، موزعة على الشعر (26 مؤلفا)، والسرد (61 مؤلفا)، والعلوم الإنسانية (37 مؤلفا)، والعلوم الاجتماعية (15 مؤلفا)، والدراسات الأدبية والفنية واللغوية (25 مؤلفا)، والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية (مؤلف واحد)، والإبداع الأدبي الأمازيغي (24 مؤلفا)، والكتاب الموجه للطفل والشباب (16 مؤلفا)، والترجمة (17 مؤلفا).