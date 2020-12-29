موظفو البريد يتوعدون بالاحتجاج والإضراب لمدة 72 ساعة

أعلنت كل من الجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك، والنقابة الوطنية للبريد، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، اليوم الإثنين، عن إضراب ووقفات احتجاجية تصعيدية، مطالبين ب”الزيادة العامة في أجور البريديات والبريديين”.

وكشف التنسيق النقابي المذكور، عبر بلاغ له، عن خوض أشكال احتجاجية متعددة، من بينها إضراب لمدة 72 ساعة يبتدأ من يوم 29 دجنبر الجاري، إلى غاية متم شهر دجنبر الجاري.

علاوة على ذلك، أعلن المصدر نفسه، عن وقفة احتجاجية مركزية، يوم الثلاثاء 29 دجنبر، أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب بمدينة الرباط.

ومن بين مطالب البريديات والبريديين، “وضع حد حد عاجل للتدبير العشوائي للموارد البشرية بكل اقطاب بريد المغرب وفرعه البريد بنك”، بالإضافة إلى “توفير العنصر البشري الكافي حفاظا على كرامة وسلامة وصحة الاسرة البريدية وصونا لكرامة الزبناء والمرتفقين” و”التسوية الفورية لجداول الترقية الداخلية المتراكمة لسنوات”.