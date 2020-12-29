بايدن: سنحدث قدراتنا الدفاعية ونصحح صورة أمريكا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن واشنطن ستعمل على تحديث قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تحديات أو أعمال عدائية قد تواجهها.



وقال الرئيس الأمريكي المنتخب أن واشنطن ستقف بحزم في مواجهة أي تهديدات سيبرانية قد تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

وأضاف بايدن أن الإدارة الجديدة ستعيد النظر في السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف أن إدارة الرئيس ترامب لم تساعد بما فيه الكفاية لتسهيل المرحلة الانتقالية.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنه سيعمل على إعادة الولايات المتحدة إلى مكانها الصحيح واستعادة مصداقيتنا أمام العالم.

وتابع بايدن: "قادرون على مواجهة التحديات التي تواجهنا كشعب واحد من خلال توحيد صفوفنا".

وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "سأعمل مع إدارتي الجديدة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل أزمة انبعاثات الكربون".

ونوه إلى أنه سيعمل مع شركائنا حول العالم لمواصلة بذل الجهود لمكافحة وباء كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد حذر في وقت سابق، من "عواقب وخيمة" نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم التوقيع على خطة التحفيز الاقتصادي.

وخطة التحفيز الاقتصادي أقرّها الكونجرس الأمريكي لمواجهة تبعات كوفيد-19، وينتظرها ملايين الأمريكيين لكن ترامب يؤخر التوقيع عليها.

وقد يفقد ملايين الأمريكيين اليوم السبت إعانات البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، حال واصل ترامب رفضه على التوقيع على حزمة تمويل قيمتها 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي.