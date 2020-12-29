رقم قياسي في الإصابات بمعقل سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعلنت بريطانيا اليوم "الاثنين" عن تسجيل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من أي يوم آخر حتى الآن خلال تفشي الجائحة.



وقالت الحكومة إنه تم تأكيد 41385 إصابة إضافية. ومن المتوقع أن يرتفع العدد بسبب حقيقة أن أيرلندا الشمالية قد توقفت عن تحديث حصتها خلال عطلة عيد الميلاد.

وحتى الآن، ثبتت إصابة أكثر من 2.3 مليون شخص بفيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في إدارة الصحة العامة في انجلترا إن "هذا المستوى المرتفع من العدوى يثير قلقا متزايدا في وقت تكون فيه مستشفياتنا في أكثر حالاتها ضعفا، مع ارتفاع عدد المقبولين الجدد في العديد من المناطق".

كانت بريطانيا واحدة من أكثر دول أوروبا تضررا من الوباء. ويتم حاليا تطبيق إجراءات إغلاق في أجزاء كبيرة من البلاد، من شأنها تقييد السفر وفي بعض الحالات تفرض على الاشخاص البقاء في منازلهم.