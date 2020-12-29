شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 145.96 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:23 صباحًا, 29 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145,959 إصابة مؤكدة و 1,345 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,055,869 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 332,246 حالة وفاة.

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