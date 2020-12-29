شكرا لقرائتكم خبر عن 16 طعنة لقاضية.. غضب في البرازيل بعد مقتل 6 نساء والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت وزارة شؤون المرأة في برازيليا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين، "إنه شر يؤثر على البرازيل والعالم بأسره ويتطلب جهدا مشتركا للتغلب عليه".
ولقيت النساء اللائي وردت أخبارهن في وسائل الإعلام، حتفهن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين بين يومي الأربعاء والجمعة، وهو يوم عيد الميلاد.
ووفقا لتقارير إعلامية، قُتلت قاضية في ريو دي جانيرو بـ 16 طعنة أمام بناتها.
وأوضحت التقارير أن القضاء في ريو قد وفر للقاضية البالغة من العمر 45 عاما حراسة أمنية لإبعاد زوجها السابق العنيف. غير أن المرأة قررت منذ نوفمبر الماضي الاستغناء عن تلك الحماية.
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