شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"النواب" يحتفل مع أسرته داخل المجلس بعد استلام كارنيه العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء على الدين النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، على اصطحاب أسرته معه إلى مجلس النواب اليوم، أثناء تسلم بطاقة العضوية واحتفل معهم باستلام بطاقة العضوية داخل المجلس.

وقال النجار، بعد إنهاء إجراءات استلام كارنيه العضوية، إن أسرته تحملت معه معاناة كبيرة خلال ماراثون الانتخابات البرلمانية، وحرص على الاحتفال معهم اعترافا منه بتقدير تلك المساندة الكبيرة، موجها الشكر لجميع أهل الدائرة.

وأشار النجار، إلى أن تسويق المحاصيل ووضع سعر عادل لها، على رأس اهتماماته بمجلس النواب، وذلك بهدف تحفيز الفلاح المصري، لافتا إلى أن الاهتمام بالمواطن المصرى بشكل عام، والشباب بشكل خاص من ضمن أولوياته الأساسية خاصة الشباب الذى يبحث عن عمل ولا ينتظر "الوظيفة الميري".

وأضاف أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات الهامة بشأن تطوير شبكة الطرق، مؤكدا أن هناك عدد من الطرق داخل دائرة فاقوس وكفر صقر، تحتاج إلى تطوير، وهو ما سيسعى إليه مستقبلا.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبلت اليوم الاثنين، (101) نائباً من أصل (108) نائباً من النواب المنتخبين بالنظام الفردى عن (10) محافظات، هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة)، واسلموا بطاقات العضوية.

ومن المقرر أن تنتهى لجان الاستقبال من عملها رسمياً غداً الثلاثاء باستقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالى عدد (86) نائباً.