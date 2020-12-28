شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا رابع دولة أوروبية تسجل 50 ألف وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصبحت إسبانيا رابع دولة أوروبية تسجل أكثر من 50 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول المنطقة طرح لقاح ضد الفيروس الفتاك. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد19- إلى 50122 أمس الاثنين، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإسبانية. وتوفى نحو 408 أشخاص من الفيروس الفتاك في الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها خلال آخر 24 ساعة 2822، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 88ر1 مليون.

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا رابع دولة أوروبية تسجل 50 ألف وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.