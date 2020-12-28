شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكتشف أول إصابة بسلالة كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة اليابانية إنها رصدت اليوم الاثنين، حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها ببلد رصد أيضا أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وذكرت وزارة الصحة أن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.