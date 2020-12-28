شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكتشف أول إصابة بسلالة كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة أن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.
وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.
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