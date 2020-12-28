شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر عقارا جديدا لكورونا بالأجسام المضادة والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.
وأضاف: "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".
وتطلب روسيا من مرضى فيروس كورونا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لإجراء الأبحاث.
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