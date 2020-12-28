التربية تؤكد بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الاسبوع

اكدت وزارة التربية، الاثنين، على ضرورة بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الاسبوع، فيما وجهت المدارس بالالتزام بقرارات خلية الازمة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وجه المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى".
واكدت الوزارة "حرصها التام على سلامة طلبتها"، مبينة انها "ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد)".
واضافت ان "الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الازمة وانها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة ابناءنا الطلبة وضماناً لاستمرار العملية التعليمية".
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