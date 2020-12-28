فرنسا تعلن مقتل 3 من جنودها في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا مقتل 3 جنود من قواتها في مالي تلك البلاد التي تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ انقلاب منتصف العام الجاري.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في مالي، الإثنين، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة.



وأوضح البيان أن الجنود كانوا في عملية بمنطقة همبوري.

وأوائل الشهر الماضي، أعلن الجيش الفرنسي، مقتل 50 إرهابيا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

وأعلنت فرنسا، مؤخرا، مقتل قيادي إرهابي في صفوف تنظيم القاعدة مرتبط بهجمات إرهابية خلال الفترة الأخيرة في مالي.

وقالت السلطات الفرنسية إن قوة برخان في مالي قامت بقتل قيادي عملياتي من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة وورد اسمه في السنوات الأخيرة في العديد من الهجمات في المنطقة.

وكررت فرنسا بعد انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي عزمها على مواصلة التصدي للإرهابيين في منطقة الساحل حيث تنشر حوالى 5100 جندي في إطار قوة برخان.

ولا تزال أعمال العنف التي يرتكبها إرهابيون مستمرة في شمال ووسط مالي وانتشرت إلى البلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية، ويضاف إليها العنف بين المجتمعات المحلية.