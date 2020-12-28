قصر الإليزيه: مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ثلاثة جنود قتلوا في مالي، اليوم الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنود من فوج الصيادين الأول في "Thierville-sur-Meuse"، مبينة أن الجنود قتلوا صباح اليوم بعد أن أصيبت عربتهم المدرعة بعبوة ناسفة خلال مشاركتهم في عملية في منطقة هومبوري.

وكانت صحيفة "لوفيغارو" قالت في وقت سابق إن السلطات الفرنسية تدرس منذ أسابيع خفض عدد قواتها في مالي.