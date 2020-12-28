الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، إن زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض دفاعي ناجم عن الخوف".
وأضاف شمخاني في تغريدة أن "هذه التحركات الأمريكية زادت من إنتروبيا انعدام الأمن وأدت إلى إيجاد سوء فهم مضر في المنطقة".
وشدد شمخاني على أن "ضمان الأمن الإقليمي يتحقق عبر خروج القوات الأجنبية المهددة للاستقرار".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال في وقت سابق من اليوم إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة.
وأكد أن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض ناجم عن الخوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.