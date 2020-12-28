مستشار الرئيس التركي ينضم للمعارضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه إبراهيم أوصلو المستشار السياسي السابق للرئيس التركي ضربة موجعة لرجب طيب إردوغان بعد انضمامه للحزب المعارض والعمل كمستشار لزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وذكرت صحيفة حريات التركية أن الرئيس السابق لمعهد أبحاث الرأي العام بأنقرة، إبراهيم أوصلو، أصبح مستشارا لرئيس حزب الشعب الجمهوري، وتم تخصيص مكتب خاص به في مقر الحزب، وذلك في ظل محاولات الحزب المعارض الأكبر لجذب الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والجماهيري في الشارع التركي، أملا منه في كسب المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ونقل الموقع عن نائب برلماني تركي، رفض الكشف عن هويته، قوله «إن حزب الشعب الجمهوري يشن هجوما سياسيا في الأيام المقبلة لتحقيق شعبية كبيرة في الشارع التركي».