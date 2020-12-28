مستشار الرئيس التركي ينضم للمعارضة

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وذكرت صحيفة حريات التركية أن الرئيس السابق لمعهد أبحاث الرأي العام بأنقرة، إبراهيم أوصلو، أصبح مستشارا لرئيس حزب الشعب الجمهوري، وتم تخصيص مكتب خاص به في مقر الحزب، وذلك في ظل محاولات الحزب المعارض الأكبر لجذب الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والجماهيري في الشارع التركي، أملا منه في كسب المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.ونقل الموقع عن نائب برلماني تركي، رفض الكشف عن هويته، قوله «إن حزب الشعب الجمهوري يشن هجوما سياسيا في الأيام المقبلة لتحقيق شعبية كبيرة في الشارع التركي».
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