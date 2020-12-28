لبنان يحجز مليوني جرعة من لقاح فايزر

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح (فايزر)».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن أمس حجز مليوني جرعة من لقاح (فايزر) تكفي 20% من اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا المستجد ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح (فايزر)».

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