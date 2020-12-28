طالبان تخطف 20 مدنيا شرق أفغانستان

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وتم نقل الأشخاص، من منطقة «قرة باغ» بالإقليم إلى مكان لم يتم الكشف عنه، طبقا لما ذكره عضوا مجلس الإقليم، ناصر أحمد فقيري وعصمت الله جمرودوال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف مسلحو حركة طالبان 20 مدنيا على الأقل في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما أكده مسؤولان محليان أمس.وتم نقل الأشخاص، من منطقة «قرة باغ» بالإقليم إلى مكان لم يتم الكشف عنه، طبقا لما ذكره عضوا مجلس الإقليم، ناصر أحمد فقيري وعصمت الله جمرودوال.

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