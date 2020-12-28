مسؤول أمريكي: اللقاحات فعالة مع السلالة الجديدة

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ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن جيروير قوله في حديث لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»، «ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالا، ولا نعتقد ذلك»، مضيفا «بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالا ضد هذا النوع (السلالة)».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال بريت جيروير، المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، والمسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، «إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض «كوفيد 19» أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل».ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن جيروير قوله في حديث لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»، «ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالا، ولا نعتقد ذلك»، مضيفا «بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالا ضد هذا النوع (السلالة)».

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