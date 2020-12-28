5700 طفل يمني قتلهم الحوثيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة (سام) للحقوق والحريات أن استمرار ميليشيات الحوثي في قنص الأطفال في تعز والبيضاء والحديدة جريمة حرب ضد الأطفال.

وأدانت مقتل الطفل سام عمرو (15 عاما) في سوق جولة عيريم بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، وتعرضه للقنص من قبل الحوثيين مطلع الأسبوع الجاري أثناء عودته من المدرسة بعد تأديته امتحان نصف العام للصف الثامن.

وأكدت أن التقارير تفيد قنص العشرات يوميا وفي مناطق مميتة، وهو أسلوب ممنهج ومتعمد يستوجب تحرك المنظمات الخاصة بالطفولة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وفجر مسلحون من جماعة الحوثي 13 منزلا سكنيا خلال الأسبوع الماضي، بمحافظة تعز، وأكد مصدر محلي أن المنازل تقع في منطقة مدرات غرب المدينة بينها 7 منازل فجرتها خلال يوم واحد، وتقع بعضها في مناطق سيطرة الحوثيين غرب المدينة، وأخرى في مناطق التماس.

من جهة أخرى، أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجمات ميليشيات الحوثي المتكررة، وخروقات وقف إطلاق النار.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران في قطاع مدينة حيس جنوب الحديدة من جهة مفرق العدين تزامنا مع تحركات مماثلة في قطاع كيلو 16 شرق مركز المحافظة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح. مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف عناصر الميليشيات وإجبار الناجين على الفرار.

وكانت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت منازل المواطنين في الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة حيس بقذائف الهاون، وفق سياسة التهجير المتعمد لإجبار السكان على النزوح مجددا.

في غضون ذلك، رصدت القوات المشتركة 7 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددها 7 طائرات حلقن فوق ثلاث مناطق من الحديدة. وأوضح المصدر أن ثلاث طائرات تم رصدها فوق منطقة الجبلية، فيما جرى رصد أربع طائرات فوق مدينتي حيس والتحيتا، بواقع طائرتين في كل مدينة.

وفي الجوف أعلن الجيش الوطني مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بمعارك شرقي محافظة الجوف.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الصراع بشكل كامل خلال العام 2021.

وقال في تصريح لمجلة (حديث سياسي) الالكترونية التابعة للأمم المتحدة «من المهم أن تجتمع الأطراف اليمنية المتصارعة لتناقش خلافاتها وتتفق على طريقة واقعية للمضي قدما في مسار السلام». وأعرب عن أمله أيضا في أن يكون أداء الأطراف اليمنية أفضل في احترام وحماية حقوق وحريات الجميع.

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ضحايا أطفال اليمن:

5700 قتيل

8170 مصابا

1300 قتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا من قبل الميليشيات

190 نتيجة إصابات مباشرة بالرصاص

175 بالقنص المباشر

250 نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام

3000 في جبهات القتال