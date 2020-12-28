شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات تربط «انتحاري ناشفيل» بـ«بارانويا الجيل الخامس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت سلطات مدينة ناشفيل الأمريكية، أمس الاثنين، هوية المشتبه في أنه فجر جزءاً من الوسط التاريخي للمدينة الواقعة في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد، موضحة أنه يدعى أنطوني وارنر، وأنه قتل في الانفجار، فيما تتواصل التحقيقات في احتمالية أن يكون الانتحاري من بين المصابين بما يسمى «بارانويا شبكات الجيل الخامس».

وقال المدعي الفيدرالي دون كوكران، في مؤتمر صحفي: «استنتجنا أن الشخص المدعو أنطوني وارنر هو منفذ الانفجار. كان حاضراً عندما انفجرت القنبلة، ومات في الانفجار».

وأوضح رئيس مكتب التحقيقات بولاية تينيسي ديفيد روش، أن تحليل الحمض النووي لأنسجة بقايا بشرية عثر عليها في موقع الانفجار سمح بتحديد هوية المنفذ. وكانت الشرطة أكدت أنه «عمل متعمد» لكن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد دوافعه.

من جهته، أوضح المسؤول عن التحقيق في مكتب التحقيقات، دوج كورنيسكي أنه «ليست هناك أي مؤشرات على تورط أشخاص آخرين»، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحقيقات تجري في فرضيات عدة. ولم يكن وارنر (63 عاماً) الذي يعمل خبير كمبيوتر محلي، ويمتلك عربة سكن متنقلة وسط ناشفيل، معروفاً، قبل ذلك لدى السلطات.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات كشفت هوية منفذ الانفجار منذ السبت الماضي، لكن الشرطة اكتفت بالقول حينذاك، إن هناك شخصاً مطلوباً للتحقيق. وداهم المحققون منزلاً يقع في حي في جنوب شرقي المدينة.

ودمر انفجار المنزل المتنقل الجمعة الماضي، حياً تاريخياً في عاصمة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة. وقبيل الانفجار، بث المنفذ تسجيلاً مروعاً عبر مكبر للصوت، داعياً الناس إلى إخلاء المكان. لهذا السبب وعلى الرغم من شدة الانفجار، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح فقط.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي مارشا بلاكبرن، على «تويتر»، إنها طلبت من الرئيس دونالد ترامب إعلان ناشفيل منطقة منكوبة، وهو إجراء يسمح بالإفراج عن مساعدات فيدرالية لإصلاح الأضرار.

وتحقق السلطات الأمريكية في احتمالية أن يكون وارنر من بين المصابين ببارانويا شبكات الجيل الخامس (5G).

وكان المنزل المتنقل مقاماً أمام مبنى شركة الاتصالات (إيه تي أند تي)، وأدى انفجاره إلى إلحاق أضرار بالمنشآت وتعطيل الاتصالات في تينيسي وبعض المناطق في ولايتي ألاباما وكنتاكي. وحتى المطار المحلي اضطر إلى تعليق رحلاته. وقالت «إي تي أند تي»، أمس الأول، إنه تم تركيب هوائيين للهاتف المحمول وسط مدينة ناشفيل وعدد آخر منها في المنطقة لاستئناف الاتصالات.

وذكرت محطات إعلامية قريبة من التحقيق، أن من بين خطوط التحقيق المختلفة، هناك إشارة إلى أن وارنر مقتنع بنظرية مؤامرة مفادها أن تقنية «5G» تستخدم للتجسس على الأمريكيين. وبدأ عمدة ناشفيل، جون كوبر أمس الأول، يشير إلى هذه الفرضية أيضاً. وتشير الأنباء الواردة بشأن الانتحاري إلى أنه كان شخصاً منعزلاً، ونادراً ما يغادر منزله، ولا يرد على أي دعوة من جيرانه للاحتفال بعيد الميلاد. ونقلت «واشنطن بوست» عن جيران وارنر، أنه كان يعيش مع والديه قبل أن يتوفى والده العام 2011. كما نقل وارنر ملكية عقار كان يمتلكه لامرأة من لوس أنجلوس من دون مقابل. (وكالات)