شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سنستعيد مصداقية أمريكا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستعمل على استعادة مصداقيتها في العالم.

وأضاف: سنعمل على إعادة النظر في السياسات التي انتهجها ترامب. ترامب تسبب بكارثة على حدود أمريكا الجنوبية.

وأكد بايدن على أن غياب بلاده عن المؤسسات الدولية يضر بالولايات المتحدة وبمواطنيها، مؤكداً على تجاوز الصعاب التي واجهتها.

وحول الهجوم الإلكتروني الأخير الذي استهدف مؤسسات عدة في الولايات المتحدة، قال بايدن: الهجوم الإلكتروني يشكل تحدياً للأمن القومي الأمريكي. علينا أن نكون جاهزين دائما للتصدي لأي هجمات إلكترونية.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن 2020 علمتنا مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة، مشدداً على ضرورة العمل على توزيع لقاحات كورونا بصورة عادلة.