شكرا لقرائتكم خبر عن قـصـف مـدفـعـي حـوثـي يصـيـب خـمسـة مـدنييـن فـي الحـديـدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أصيب خمسة مدنيين يمنيين، أمس الاثنين، جراء قصف مدفعي لميليشيا الحوثي على مجمع صناعي تجاري شرقي مدينة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المنتشرة في سواحل محافظة الحديدة عن مصدر محلي أن خمسة عمال أصيبوا أثناء أداء أعمالهم في مجمع «اخوان ثابت» التجاري والصناعي إثر إطلاق الحوثيين عدداً من قذائف الهاون على المجمع.

وأشار المصدر إلى أن القصف خلف أضراراً مادية في مجمع اخوان ثابت التجاري والصناعي الذي كان يجري إعادة تأهيله.

وسبق أن تعرض مجمع إخوان ثابت الصناعي للقصف، مرات عديدة، من قبل ميليشيات الحوثي، وقتل وأصيب فيه عشرات العمال، وتضررت معظم مبانيه.

وفي أول نشاط معلن له، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتطورات السياسية في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ابن مبارك ثمن الجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة وما تقدمه من مساعدات في الجانب الإنساني. ونوه بأن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.وخلال الاتصال استعرض ابن مبارك، الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب التي تضم مئات الآلاف من النازحين وتشهد موجات متتالية من المهاجرين الأفارقة.

كما شدد على ضرورة فتح فروع لمكاتب المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في محافظة مأرب للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.ونوه بن مبارك، بأهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر والتعامل مع هذه القضية بشكل مستقل وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول الى الخزان لتقييم حالته.