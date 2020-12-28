الجـيـش المـصـري يـعـزز الـتـدريـب فـي سـيـنـاء تـحـسبـاً لـلإرهـاب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد، تفقد استعدادات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء، في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين تحسباً للمخاطر الإرهابية.

وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها أمس الاثنين، «تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها». وأكدت القوات المسلحة المصرية أن الفريق محمد فريد أشاد بالنجاحات التي يحققها جنود الجيش المصري في القضاء على البؤر الإرهابية ومن أجل عودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

على صعيد آخر، دعا الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشعب المصري، وجميع المؤسسات الوطنية، إلى دعم مصر وقيادتها، وأن يعتزوا بهذا الدعم، لأنه واجب وطني شريف، وبخاصة في هذه الظروف العصيبة، التي تتعرض لها مصر من قوى دولية وإقليمية تتربص بها، وتستغل جماعات الإرهاب والتطرف لإيجاد غطاء شرعي لمخططاتها الخبيثة.

وأكد المفتي، في كلمته، خلال افتتاحه أمس الاثنين، مؤتمر أنشطة دار الإفتاء، وخطتها المستقبلية للمرحلة القادمة، والذي نظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحياد في هذه الظروف، هو وقوف صريح إلى جانب أعداء الوطن، ودعم لجماعات التطرف والإرهاب وهي خيانة كبيرة، ينبغي أن يتنزه عنها كل مصري وطني حر شريف، فمساندة الوطن بكل قوة في وقت الحروب والشدائد والأزمات شرف كبير لكل مصري، قبل أن يكون واجباً.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة دينية ووطنية رائدة تعمل على ترسيخ قيم التعايش والسلام على أسس علمية ووطنية ووسطية راسخة، وهي تتوخى دوماً الاستمرار في مسيرتها الوطنية.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية ترسخ في عملها لقيم الوسطية والتعايش ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً أن الإفتاء مؤسسة وطنية تتشرف بخدمة مصر، والمحافظة عليها، فلها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة المصرية بكل فخر واعتزاز، مشدداً على أن دار الإفتاء تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ودعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط، كحاجتهم إلى الدواء الناجع، وواجبنا دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية وكشف وتعرية جماعات التطرّف والإرهاب، وإذا لم يجد الناس أبواباً لطريق الرشاد، فإنهم قد يذهبون أو يُختطفون إلى اتجاهات منحرفة أو مضللة.

وأكد أن على العلماء غل يد المتطرفين عن الدعوة والفتوى، وتفنيد ضلالاتهم، وكشف زيفهم وزيغهم، ودعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات.