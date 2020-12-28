شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجيـة الأمريكيـة: «قانـون قيصـر» لا يؤثـر في لبـنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، أمس الاثنين، أنّه لا يوجد تأثير مباشر لعقوبات «قانون قيصر» في لبنان، فيما حمل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و«حزب الله» مسؤولية عدم البت بالملف الحكومي، في وقت بات من المؤكد أن التأليف الحكومي رحّل الى العام المقبل، خاصة مع مغادرة الحريري لبنان الى الخارج في إجازة عائلية.

وقالت المتحدثة الأمريكية في تصريح، أمس، إن هذه العقوبات لا تستهدف أبداً الشعب السّوري أو اللبناني، بل على العكس تماماً، ف«قانون قيصر» تم وضعه لحماية المدنيين الأبرياء في سوريا، أما بالنسبة للبنان فإنّ الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في عام 2019، إذ استثمرت أكثر من 750 مليون دولار في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية والأمنية. وعن تأثّر استراتيجية عقوبات «قيصر» مع تولّي إدارة الرئيس جو بايدن مقاليد الحُكم، أجابت غريفيث: لا يمكنني التكهّن بقرارات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، لكن يمكنني القول إنّ « قانون قيصر» حصل على تأييد كبير وموافقات من كلا الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في الولايات المتّحدة، وهكذا تمّ سّن القانون في الكونجرس. لذلك سيكون من الصّعب تغيير أو إلغاء القانون، كما أنّ استراتيجية الولايات المتحدة وأهدافها في سوريا واضحة جداً وقد لا تتغير كثيراً مع تغيّر الإدارات حتّى وإن اختلفت طرق تحقيقها. وأكّدت أنّه من ضمن أهداف واشنطن في سوريا الآتي: إخراج كلّ القوات الإيرانية من سوريا، تحقيق حل سياسي وسلمي ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودحر«داعش» والجماعات الإرهابيّة بشكلٍ دائم.

من جهة أخرى، شدد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على أنه «في ظل الكوارث والمصائب الافتصادية، كان يمكن لو تشكلّت حكومة، أو لو سُمح بتشكيل حكومة فيها الحد الأدنى من النزاهة ومن الاختصاصيين، أن نبدأ بالمعالجة، وهذا كان مطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن أتى بعد كارثة 4 اغسطس/آب الماضي، وآنذاك، ظاهرياً استجابت له جميع القوى السياسية، أما عمليا، ما زلنا حتى اللحظة في الأفق المسدود».

وفي حوار مع جريدة «الأنباء» الإلكترونية التابعة لحزبه، أمس، قال جنبلاط: «حتى الآن أنا إيجابي، لأنه لا يزال هناك أمل بأن تستطيع فرنسا بما تملك أن تفتح الأبواب، في حال تشكلت حكومة مقبولة، للتفاوض مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لنباشر بعملية الإصلاح».

وحول من يتحمل مسؤولية عدم بت الملف الحكومي، قال جنبلاط: «محلياً، أحمّل مسوؤلية لهذه القوى السياسية ( الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري وحزب الله)، ولا ننسى أن التيار «الوطني الحر» فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري الذي فكر بأن يأتي باختصاصيين. في لبنان تريد اختصاصياً قادرا أن يفرض رأيه السياسي، مثلا، وزارة الطاقة، هل يتم توزير اختصاصي دون تنظيف الوزارة من رواسب جبران باسيل ومن أتى بعده في ما يتعلق بصفقات الفيول وصفقات السفن التركية، نريد واحدا يعرف أن يفرض نفسه، والأمر نفسه بالنسبة للعدلية والداخلية، كما ظن الحريري أن يمكنه أن يحيّد جبران عن ميشال عون، لكن هذه النظرية مستحيلة».