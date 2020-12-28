شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمـي: لن نسمـح للسـلاح المنفلـت بتهـديـد حـريـة العـراقييـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أنه لن يسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشدداً على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، داعياً القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، فيما أوفد الكاظمي مبعوثاً إلى إيران لمطالبتها بضبط الميليشيات المنفلتة.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً، يضم الوزراء وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، إن «المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى». وأضاف، أن «الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة»، مشيراً إلى «أننا الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات». وتابع، «لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد»، لافتاً إلى أن «السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة». وقال «لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية»، ودعا القوى السياسية والبرلمان، إلى «حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل». يأتي ذلك في ظل تصاعد جديد للأزمة بين حكومة الكاظمي، والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، حيث أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبوعلي العسكري، المتحدث العسكري لميليشيات كتائب «حزب الله العراقي»، فيما رجحت مصادر أن يكون العسكري خارج العراق، خوفاً من استهدافه. وقال مصدر قضائي إن القضاء العراقي أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى. وذكر مصدر أمني أن «الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية»، على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري.

ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي وميليشيات حزب الله العراقي وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد الكاظمي مبعوثاً خاصاً إلى إيران لوقف تمادي الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات. وذكر أن موفد الكاظمي، أبو جهاد الهاشمي، المقرب من إيران وشخصيات مرافقة له التقوا في طهران مسؤولين كباراً لشرح مدى تمادي ميليشيات «عصائب أهل الحق» و«حزب الله العراقي» في توجيه تهديدات مباشرة لشخص الكاظمي وتحذيره من المواجهة. وسلم مبعوث الكاظمي أيضا رسالة للإيرانيين، مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، وأن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة.