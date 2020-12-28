شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تترقب «فترة حرجة» بعد تخطي الوباء حاجز الـ19 مليون إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا ب«كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة ال19 مليون شخص، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع. وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة ما تزال هي البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس. وقبل ستّة أيّام فقط، كانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 18 مليون حالة.

والأحد، حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، من أن أسوأ ما في وباء «كوفيد-19» ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى «مرحلة حرجة» مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة. وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشاراً حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضواً في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب «أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءاً في الأسابيع المقبلة». ولكن مع بدء حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد، وتخصيصها أولاً للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والعاملين في مرافق الرعاية الطويلة الأجل؛ لاح للأمريكيين بصيص أمل. ومع ذلك، فإن كميات اللقاح الأولية كانت دون وعود الحكومة الفيدرالية.

وفي أوروبا تواصلت لليوم الثاني حملات تلقيح السكان ضد كوفيد-19 من دون أن تلغي القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، وكانت معظم دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت في نهاية هذا الأسبوع تلقيح سكانها ضد كوفيد-19، عبر تلقيح كبار السن ومقدمي الرعاية والسياسيين بالجرعات الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك، بعد أيام قليلة من نيل موافقة الاتحاد الأوروبي.

وسيتأخر تسليم اللقاحات إلى ثماني دول أوروبية قليلاً؛ بسبب مشكلة لوجستية في مصنع فايزر في بلجيكا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الاثنين، من دون تحديد الدول السبع الأخرى. وذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «تويتر» بأن اللقاح مجاني وليس إلزامياً في بلاده، وعبّر عن أمله في أن «يرشدنا العقل والعلم». وينعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا اليوم، في حين أعرب العديد من النواب، وخاصة في الشرق، عن قلقهم من عودة ظهور الوباء وطالبوا بفرض الإغلاق للمرة الثالثة. وبدأت العديد من الدول الأخرى في أنحاء العالم حملاتها للتطعيم ضد كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من 80.6 مليون شخص، وفقاً للبيانات الرسمية.

من جانب آخر، شهدت حصيلة الإصابات والوفيات في روسيا انخفاضاً نسبياً للمؤشرين خلال الساعات ال24 الماضية؛ وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في العاصمة موسكو لكبار السن. وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 27787 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة ب28284 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ثلاثة ملايين و78 ألفاً و35 إصابة.

وبالمقابل، تعهد مسؤولون في كوريا الجنوبية بتسريع وتيرة الجهود لإطلاق برنامج تحصين عام للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ بعد أن أعلنت البلاد أنها سجلت أولى الإصابات بالسلالة الجديدة التي ترجع إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا. وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها رصدت السلالة الأسرع انتشاراً من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر/كانون الأول. وقررت السلطات تمديد حظر على الرحلات المباشرة من بريطانيا لأسبوع إضافي حتى السابع من يناير/ كانون الثاني وستلزم أي مسافرين قادمين من بريطانيا أو جنوب إفريقيا بالخضوع لفحص قبل السفر.

(وكالات)