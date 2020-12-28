شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات أم القيوين الرقمية.. 7 نجوم لإسعاد المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: محمد الماحي

حرصت حكومة أم القيوين على الانتقال من مفهوم تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع دوائرها ومؤسساتها، من خلال التزامها بتقديم خدمات تحقق سعادة العملاء، وصولاً إلى إسعاد المجتمع.

وحققت أم القيوين نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، وتعدد قنوات توفرها وسرعة إنجازها، بما يضمن تجربة مريحة لجميع المستفيدين من تلك الخدمات، وأوجدت حكومة الإمارة نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره الرئيسي تحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في كل المجالات.

ركزت الدوائر والمؤسسات الحكومية في أم القيوين في برامجها وخططها ومشاريعها على توفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية، وتوفر تجربة مُرضية للمتعاملين، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، عام 2017، عندما وجه الدوائر المحلية في الإمارة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، وتأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أرقى المستويات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

تعزز الكفاءة

وفي يونيو من العام الماضي أطلق صاحب السمو حاكم أم القيوين، استراتيجية أم القيوين الذكية 2019 2021، الهادفة إلى تحقيق التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل الحكومة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية أم القيوين 2021، ويواكب توجهات القيادة وتطلعات مئوية الإمارات 2071، وتغطي الاستراتيجية مجالات التحول الإلكتروني الذكي (حكومة بلا ورق) ومواكبة البنية التحتية الرقمية لرؤية الإمارات، وتمكين قدرات موظفي الحكومة للتحول الإلكتروني الذكي بما يحقق السعادة ويعزز جودة حياة المجتمع.

وفي إطار جهودها لتعزيز تبني الخدمات الذكية وفق أعلى المعايير العالمية، أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين خلال العام الجاري 200 خدمة ذكية في مختلف الدوائر المحلية، فضلاً عن أنظمة النظام المالي الموحد ونظام الموارد البشرية، كما تم ربط دوائر أم القيوين إلكترونياً بالصوت والصورة، إضافة إلى إطلاق التدقيق الموحد عبر بوابة أم القيوين الذكية لكل الخدمات عبر تسجيل دخول واحد.

وأكد المهندس خالد الشامسي مدير عام الدائرة، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، عملت الدائرة على تطبيق الخدمات الذكية في كافة الدوائر المحلية في الإمارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات وأسرعها لكل المتعاملين مع تلك الدوائر.

وبين أن 90% من دوائر ومؤسسات حكومة أم القيوين تم تحويل خدماتهما إلى خدمات ذكية، كما تم إطلاق خدمة بوابة المجلس التنفيذي الذكية، إضافة إلى خدمة الاقتراحات، وخدمة «مدينتي» في تطبيق أم القيوين الذكية والخاصة بتلقي الشكاوى، والمقترحات من الجمهور، حيث تتوفر الخدمة على تطبيق Smart Uaq.

ولفت إلى أن كل التحديات التي واجهت الإدارة تم تذليلها عن طريق عقد الورش التدريبية والبرامج الحديثة والمتقدمة في عالم الإلكترونيات لكل موظفي حكومة أم القيوين.

ويقدم مركز خدمات أم القيوين الجديد الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، كافة الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية، وخدماته ذات مستوى عال ب7 نجوم، بحيث لا يستغرق إنجاز المعاملة 10 دقائق، ونهدف إلى أن تكون 5 دقائق خلال الفترة المقبلة، كما تمت تهيئة المركز لخدمة المتعاملين تحت سقف واحد دون الرجوع إلى الدوائر الأخرى.

وقال عبدالله أحمد مدير مركز خدمات أم القيوين الجديد، إن المركز توجد به 15 دائرة حكومية ومحلية تقدم 170 خدمة للمتعاملين، لافتاً إلى أن المركز يعمل به 17 موظفاً وموظفة من أصحاب الخبرات والكفاءات، موزعين على نوافذ الخدمة والاستقبال، كما يقدم خدمتين غير موجودتين في الإمارة، منها خدمة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وخدمة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

سقف واحد

ويعتبر مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أول مركز خدمات موحد في المنطقة، ليقدم 166 خدمة للمتعاملين تحت سقف واحد دون الرجوع إلى الدوائر الأخرى، عبر موظفين وموظفات من أصحاب الخبرات والكفاءات التي لا تقل عن 5 سنوات خدمة في ذات المجال الذي يعملون فيه، موزعين على نوافذ الخدمة والاستقبال.

وأكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، حرص حكومة أم القيوين على إسعاد المتعاملين وتحقيق التميز من خلال حوكمة فعالة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي لتحقيق رؤية أم القيوين 2021.وأشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية بمنطقة فلج المعلا، يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في المنطقة وما جاورها، ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية المنتشرة في الإمارة لإنهاء معاملاتهم.

أفضل التقنيات

وفي إطار جهود حكومة أم القيوين بأن تصبح السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والتزاماً حكومياً، وروحاً حقيقية توحد مجتمع الإمارات، دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالشراكة مع الجهات المعنية منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية ضمن الخطة الوطنية لتطبيقها على مستوى الدولة.

اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، قال، إن المنظومة تستثمر أفضل التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتماسك والاستقرار المجتمعي، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل في تعزيز رضى الجمهور عن الخدمات المقدمة.