شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات يبتكرن تطبيقاً لرحلات افتراضية لطلاب المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

ابتكر فريق عمل من جامعة نيويورك أبوظبي تطبيقاً جديداً باسم «رحلة» لتوفير رحلات ميدانية افتراضية وتفاعلية لطلاب المدارس باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، يساعد طلاب المدارس على التعلم من خلال استكشاف مواقع الرحلات الميدانية بتقنية 360 درجة، وتوسيع المناهج الدراسية لتغطي أكثر من الكتب المدرسية التقليدية.

قال فريق العمل الذي ضم كلاً من الطالبات «ملك عبد الغفار – تخصص التعليم والتسويق والرئيس التنفيذي للمشروع، وحنين فتحي – تخصص علوم الكمبيوتر والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للمشروع، وسلمي زيد – تخصص الاقتصاد والأعمال والمدير المالي للمشروع ل ”الخليج 365” إن 59% من الطلاب يكسبون درجات أعلى عندما يذهبون في رحلات ميدانية أكثر، ومع ذلك تحصر المناهج التقليدية الطلاب وتمنعهم من الخروج خارج الفصل الدراسي.

وأضافوا أن التخطيط اللوجستي للرحلات الميدانية يمثل تحدياً للمدرسين والمدارس، كما تتعطل إمكانية الوصول إلى الرحلات الميدانية بشكل متكرر بسبب الظروف المختلفة، وسيسهم التطبيق الجديد في حل تلك المشكلة التي يواجهها الطلاب.

وقالت ملك عبد الغفار، إنه تم التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لإطلاق النسخة الأولى من التطبيق عبر مدرستين في أبوظبي لجمع الملاحظات، على أن يتم إطلاق النسخة الثانية من التطبيق أول يناير/كانون الثاني 2021 عبر 5 مدارس في أبوظبي ومدرستين في جمهورية مصر.

وأوضحت أن خريطة تطبيق المشروع تمر ب 6 مراحل بداية من بحث السوق والعمل النموذج الأولي وتعيين مطوري التطبيق والاختبار التجريبي والتواصل مع المدارس في أبوظبي، وإنهاء المستندات القانونية للتراخيص، وإطلاق النموذج الأولي للعمل في المدارس.

وأشارت إلى أن التطبيق حصل على المركز الرابع ضمن برنامج ريادة الأعمال للشباب Youth Entrepreneurship Program لمنصة«ستارت إيه دي».