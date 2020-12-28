شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف خدمات المستشفى الميداني للأوبئة في قرى السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كثّف «أطباء الإمارات» المهام الإنسانية للمستشفى الإماراتي السوداني الميداني لمواجهة الأمراض الوبائية والمزمنة، من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية بإشراف فرق طبية تطوعية من دولة الإمارات وجمهورية السودان.

وتأتي المهام تحت شعار «لا تشلون هم» وفي إطار حملة زايد الإنسانية العالمية وبمتابعة وزارة الصحة السودانية، والتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم، وبشراكة مع المؤسسات الصحية والتطوعية والخيرية الإماراتية والسودانية.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات:» تسطر دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود أروع النجاحات في التصدي لمختلف الأمراض والأوبئة».

وقال سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري: نعمل حالياً على توسيع المناطق الجغرافية لعمل المستشفى الميداني لتغطية جميع المناطق بالتنسيق والتعاون مع سفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات الطبية والدوائية إلى مستحقيها من المرضى.

وأشاد أهالي الولاية الشمالية في السودان بجهود دولة الإمارات والسودان في مجالات العمل الإنساني.

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