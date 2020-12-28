شكرا لقرائتكم خبر عن دليل خاص لنظام التدخل المبكر عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت وزارة تنمية المجتمع دليلاً خاصاً لنظام التدخل المبكر عن بعد والموجه لمرحلة الطفولة المبكرة لأصحاب الهمم ذوي التأخر النمائي وأسرهم، ويقدم الدليل وسائل مبتكرة لتحقيق التواصل الفعال بين الأسرة والطفل والمعلم. ويتكون دليل نظام التدخل عن بعد من 5 محاور.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة: «يعتبر التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة مكوناً أساسياً من مكونات دعم الأسرة وتمكينها من الوفاء باحتياجات أطفالها ذوي الإعاقة والتأخر النمائي أو المعرضين لمخاطر التأخر النمائي، لذا فإن ديمومة خدمات داعمة من هذا النوع تعتبر جوهرية في كل المواقف والظروف، حتى في حالات الطوارئ والأزمات. وهو ما حافظت عليه وزارة تنمية المجتمع أثناء جائحة كوفيد-19، حيث تم تركيز الخدمات عن بعد مع الأسرة حرصاً على تطور ونمو الأطفال في مختلف الجوانب الحركية والمعرفية والاجتماعية والتواصلية.

وللتدخل المبكر أسس وقواعد تقوم على الشراكة مع الأسرة وتدريب الأطفال في البيئات الطبيعية، واستثمار الروتين اليومي للأسر من أجل إدخال المهارات التي يحتاج اليها الطفل، كما أن التدخل المبكر عن بعد ينسجم تماماً مع هذا التوجه، كونه يتيح للأسرة المزيد من الأدوار وتحمل المسؤولية نحو أطفالهم، ويتيح للأطفال أيضاً العمل مع أفراد الأسرة في ظل البيئات الطبيعية، حيث يستثمر أخصائيو التدخل المبكر الروتين اليومي الذي تمارسه الأسرة في تنفيذ الخطط والمهارات التي يؤمل أن تطور مستوى الأطفال ويساعدهم على مزيد من الاستقلالية».

وأكدت أن تجربة التدخل المبكر عن بعد التي خاضتها الوزارة خلال الجائحة، قد عززت من الدور الهام الذي تمارسه الأسرة كشريك في عملية التدخل، إذ رفع البرنامج من مستوى الشعور بالمسؤولية عند أولياء الأمور نحو أبنائهم.

وتتيح الوزارة للجمهور الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae