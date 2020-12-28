شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق «ترابط» لتسهيل استخدام النقل الجماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشف عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة أطلقت مبادرة «ترابط» لتحديد مسارات جديدة تضمن التنقل بسهولة بين وسائل النقل الجماعي في الإمارة، كما تطلق الهيئة، أول يناير المقبل، خطين جديدين للحافلات العامة، الأول (F45)، ويصل بين محطة مترو الفرجان ومنطقة ديسكفري جاردنز، بزمن تقاطر 20 دقيقة في أوقات الذروة، وينطلق الخط الثاني (F56) من محطة مترو دبي للإنترنت ويصل إلى محطة مترو الخيل بزمن تقاطر 15 دقيقة، وسيتم إلغاء خطي (85) الواصل بين محطتي مترو مدينة دبي للإنترنت وديسكفري جاردنز، و(F42) الذي ينطلق من محطة مترو ابن بطوطة ويصل أيضاً إلى ديسكفري جاردنز.

وأوضح شاكري في حديث ل«الخليج» أن مؤسسة المواصلات العامة أجرت عدداً من التغييرات في ال 27 من الشهر الجاري منها تعديل زمن الرحلات لعدد من خطوط الحافلات العاملة في دبي وتغيير جداول عدد آخر منها.

وقال شاكري: «إن الوسائل الجديدة تتضمن رحلة آمنة وسهلة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، خاصة رحلات الميل الأول والأخير على أنها الجزء الأول أو الأخير من الرحلة»، مشيراً إلى «توافر العديد من الخيارات من ضمنها الوصول إلى محطات المترو بحافلات تحت الطلب أو التاكسي أو الدراجات أو الاسكوتر، فضلاً عن مسارات للمشي، لتناسب كل الفئات وتتيح خيارات متنوعة للجمهور».

وأكد أن الهيئة تتيح من خلال مبادرة «ترابط» مشاركة البيانات الضخمة عبر تطبيق «سُهيل» حيث توفر كافة المعلومات الخاصة بوصول الباص والمدة التي يستغرقها لمحطة الوصول وكم من الوقت يستغرق الوصول إلى المحطة التالية بالوسائل المختلفة، كما تتوفر الخدمة أيضا من خلال خرائط جوجل مؤكدا أن مشاركة الهيئة للبيانات الضخمة مع جوجل أتاحت خدماتها من خلال تطبيق جوجل للخرائط.

وأوضح أن الهيئة وضمن المبادرة نشرت أكثر من 3500 رمز (QR) لتنزيل تطبيق الهيئة والتسهيل على مستخدمي المواصلات العامة وتتيح التخطيط للرحلة باستخدام وسائل النقل المتنوعة، كما نشرت الهيئة 620 شاشة تفاعلية في أماكن مختلفة لعرض معلومات الرحلات في المواصلات العامة للوسائل المختلفة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في الهيئة إن الهيئة تحرص بشكل مستمر على إسعاد المتعاملين وتتعرف الى متطلباتهم للتسهيل عليهم من خلال إرضائهم والتعرف الى احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل نقل آمن ومستدام.

ومن جهة أخرى قال شاكري إن الهيئة تضع سلامة الجمهور وراحته ضمن أولويتها، مشيرا إلى تدشين خطي دبي الشارقة من خلال مسارات خاصة حيث تستغرق الرحلة 12 دقيقة بين الإمارتين، الأمر الذي يشجع الجمهور على استخدام الحافلات للوصول إلى أعمالهم دون عناء الزحام.

وفي ما يتعلق بالخطين الجديدين، أوضح شاكري، أنهما سيشكلان إضافة مهمة في التكامل مع مسار 2020 لمترو دبي الأمر الذي يجعل التنقّل عبر وسائل المواصلات العامة في الإمارة الخيار الأمثل للسكان والزائرين والسائحين.

وقال شاكري: «سيتم في التاريخ نفسه كذلك إلغاء خطين آخرين للحافلات العامة، هما الخط (85) المنطلق من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت ويصل إلى ديسكفري جاردنز، والخط الثاني (F42) المنطلق من محطة مترو ابن بطوطة ويصل إلى ديسكفري جاردنز».