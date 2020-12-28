شكرا لقرائتكم خبر عن «سيوا»: فحص 8007 عينات للتأكد من جودة المياه للمستهلكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» أن متوسط المعدل الشهري لعدد عينات المياه التي يتم فحصها للتأكد من جودة المياه في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية تتراوح بين 550 إلى 650 عينة شهرياً،حيث أشارت إحصائية للهيئة إلى ارتفاع عدد عينات المياه التي تم فحصها في المختبر ليصل إلى 8007 عينات مياه من مطلع العام الحالي وحتى شهر ديسمبر 2020 وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين بجودة عالية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

أكد سعيد سلطان السويدي رئيس الهيئة أن «سيوا» ستتابع أحدث التقنيات لفحص جودة المياه والعمل على تطبيقها وتطوير مختبر جودة المياه واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائما بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية يستقبل طلبات فحص جودة المياه من الجمهور، كما يتعاون مع الدوائر الحكومية والشركات عند الحاجة لفحص جودة المياه، بشكل دوري للتأكد من أنها ضمن مواصفات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر وزيادة عدد نقاط الحصول على العينات في شبكة مدينة الشارقة والتي بلغت حتى الآن 55 نقطة في مختلف المناطق بمدينة الشارقة.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية هو أحد مختبرات الهيئة الفنية حيث يوجد بالهيئة 6 مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها على 3500 كم والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

من جانبها أوضحت فاطمة الأميري فني مختبرات بالهيئة، أن مهام المختبر تتمثل في مراقبة جودة المياه في شبكة مدينة الشارقة وفحص عينات المياه بجميع مصادرها كمياه التحلية في خطوط النقل والتوزيع وملاحظات المشتركين عن جودة المياه وفحص مياه حقول الآبار بشكل دوري.

كما أوضحت أن عملية زيادة نقاط فحص العينات في شبكه مدينة الشارقة الهدف منه مراقبة جودة المياه الواصلة للمستهلك.