شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب بن محمد يشيد ببرنامج الشيخة فاطمة للتميز المجتمعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة العليا لـ «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، والتي تشكلت مؤخراً بقرار من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأعــرب ســمــوه، في الاجتماع الافتراضي الذي حــضـره جميع أعضاء اللجنة، عن سعادته بالثقة الغالية التي منحــتــهــا لــــه سمو الشيخة فاطمة بنت مبــارك لرئاسة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي في دورتـــه السادسة، وشكر أعضاء اللجنــــة على وقتهم وجهودهم تجاه هــذا البرنامج، وأشاد بنجاح البرنـامج في دوراته السابقة في نشر الوعي بمبادئ الذكـــــاء المجتمعي وترسيخ ثقافة الابتكـار والريادة المجتمعية.

ويستهدف برنامج سمو الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي، الأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية، والمــــؤســســــات التي تـــدعـــم المــشـاريـــــع الأسرية، كما يسعــى إلى اكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتــكـــريــن لـــلانــطـــلاق بأفكارهم وإبداعاتهم وإنجازاتـهم التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق استقرار وسعادة الأوطان.

وتضم اللجنة كلاً من الدكتور مغير الخييلي نائباً للرئيس، والمهندس حسين إبراهيم الحمادي، وحصة بنت عيسى بوحميد، وجبر محمد غانم السويدي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وعبدالله عبدالعال الحميدان، ومريم عيد المهيري، ومريم محمد الرميثي، وعوشة سالم السويدي. (وام)

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