القبض على مهتز نفسي قتل شخص وأصاب آخر في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بميدان المحطة في شبين القناطر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة إحداهما وإصابة الآخر.

انتقل العميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المصاب والمتوفي للمستشفى.

دلت التحريات أن المتهم يدعي "رمضان. ا." من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف أنه مصاب باهتزاز نفسي، حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

كشفت المعاينة أن المتوفى عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه.

وتم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.