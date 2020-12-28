"كسر بقاع الجمجمة وسحلها 4 كيلو بالسيارة".. ماذا حدث بواقعة "فتاة النزهة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة سحل فتاة بمنطقة النزهة، عقب اصطدام سيارة بها ووفاتها في الحال، حالة من الحزن داخل الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتشابهت واقعة سحل فتاة النزهة، بنظيرتها التي حدثت في منطقة المعادي، منتصف أكتوبر الماضي، ما دفع البعض للمطالبة بمحاسبة مرتكبي وقائع القيادة بسرعات متهورة داخل المدن.

سحل الفتاة 4 كيلو

محضر الاتهام الخاص بسحل فتاة النزهة، تضمن اتهام "ن. ك" بسحل "ندي شديد" "فتاة النزهة"، من دائرة قسم شرطة مدينة نصر حتى دائرة قسم شرطة النزهة، والتي قدرتها المعاينة بحوالي 4 كيلو متر، ورفضت المتهمة مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة.

تبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات

مواجهة المتهمة بفيديو الواقعة

مباشرة كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن المجني عليها عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو الواقعة وأقوال شهود العيان.

وتبين من خلال الفيديو الذي واجهت به النيابة المتهمة، أن المجني عليها كانت تحاول عبور أحد الشوارع وقامت المتهمة بالاصطدام بها ولم تتوقف، بل قامت بسحلها لعدة كيلومترات.

زيارة عائلة سبب تواجدها بالقاهرة

وأدلت شقيقة الطالبة التي لقيت مصرعها، بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر، وقالت إن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، وأثناء تواجدها لدى أحد أقاربهم بالقاهرة، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة بالشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

تابعت شقيقة المجني عليها أن المتهمة سحلت شقيقتها 4 كيلو متر، وكادت أن تصطدم بـ 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها لأحد المستشفيات.

وأوضحت أنه وقت الحادث اتصلت بشقيقتها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

كسر بقاع الجمجمة

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي، لجثة "ندا شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة"، عن وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين.

كما تضمن التقرير تعرض المجني عليها لكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، وأن المجني عليها وصلت متوفية للمستشفى.

إخلاء سبيل المتهمة

ومساء اليوم، قررت نيابة النزهة الجزئية، إخلاء سبيل المتهمة بسحل فتاة بدائرة قسم شرطة النزهة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها، واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عاما.

وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرعها، وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه وتم تسليمها للشرطة.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.